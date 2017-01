Bourgeois: "Als Trump buiten WTO treedt, dan is er een probleem"

Door: redactie

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump blijft met wat hij totnogtoe heeft ondernomen binnen het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Als hij echter de invoerrechten verhoogt, gaat hij buiten de afspraken die de VS gemaakt hebben binnen de WTO en ontstaat er een probleem. Dat zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois vandaag in het Vlaams parlement na vragen van Peter Van Rompuy (CD&V) en Herman De Croo (Open Vld).

Als de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump hogere invoertarieven heft op buitenlandse producten om de industrie in de VS te beschermen, kan dat in ons land leiden tot een verlies van 1.200 banen, in een ongunstiger scenario zelfs van 5.000 banen. Dat schreef De Tijd gisteren. De protectionistische maatregel zal ook 0,1 tot 0,42 procentpunt afknijpen van de economische groei in België, blijkt uit simulaties van Hylke Vandenbussche, professor internationale economie aan de KU Leuven.

"De VS zijn altijd voorstander geweest van de WTO, ik kan me moeilijk inbeelden dat zij nu gaan afwijken van zaken die daar zijn afgesproken"

Momenteel passen de VS op goederen uit Europa een gemiddelde invoerheffing toe van 2,1 procent.



Als dat drastisch zou verhogen verbreekt Trump de afspraken die gemaakt zijn binnen de Wereldhandelsorganisatie, aldus Bourgeois "De VS zijn altijd voorstander geweest van de WTO, ik kan me moeilijk inbeelden dat zij nu gaan afwijken van zaken die daar zijn afgesproken", zei de minister-president.



Als dat zou gebeuren treedt een mechanisme van geschillenbeslechting in actie. "Maar het is niet aan ons om daar zelf te gaan onderhandelen", aldus Bourgeois. "Dat is een taak voor de Europese Unie."



Mocht TTIP - het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de VS - er niet komen, is dat niet dramatisch, vindt hij. Ook nu wordt er vlot handel gedreven door honderden Vlaamse bedrijven, is de redenering.