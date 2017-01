Nieuwe woonkredieten overstijgen voor het eerst 30 miljard euro

Door: redactie

25/01/17 - 12u40

© Archief HLN.

Het voorbije jaar hebben de banken in België meer dan 260.000 nieuwe woonkredieten verstrekt, goed voor een totaalbedrag van 30,136 miljard euro. Dat is een record. De productie van nieuwe woonkredieten -zonder herfinancieringen- lag daarmee ruim 4 miljard hoger dan in 2015, zo blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).