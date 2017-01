Omega Diamonds ontsnapt ook in beroep aan miljardenboete

Door: redactie

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de miljardenclaim van Douane en Accijnzen tegen het diamantbedrijf Omega Diamonds en elf medebeklaagden afgewezen. Net zoals de rechter in eerste aanleg oordeelde ook het hof van beroep dat het reglementeren van de invoer van ruwe diamant door vergunningen in strijd is met het Europees recht. De vervolging werd bijgevolg afgewezen.



