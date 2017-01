Ryanair kiest België boven Groot-Brittannië dankzij brexit

Door: redactie

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair zal de aanwervingen in Groot-Brittannië bevriezen, wegens de onzekerheid die de brexit veroorzaakt. Dat heeft topman Michael O'Leary verklaard. De luchtvaartmaatschapij verkiest groei in onder meer België.

Ryanair zal geen extra mensen meer aannemen in Groot-Brittannië, aldus O'Leary. In 2016 kwamen er over de plas nog 450 banen bij. Ontslagen sluit O'Leary evenmin uit, ook al is dat weinig waarschijnlijk.



Ryanair, in passagierscijfers de grootse luchtvaartmaatschappij van Europa, worstelt sinds de beslissing van de Britten om uit de Europese Unie te stappen met een pond dat 14 procent van zijn waarde heeft verloren tegenover de euro. Dat weegt op het omzetcijfer in Groot-Brittannië, dat goed is voor meer dan een kwart van de totale omzet.



O'Leary, fervent tegenstander van de brexit, waarschuwde eerder al dat hij op de rem zou gaan staan in Groot-Brittannië, en groei verkiest in Italië, België en Duitsland. Ryanair is in ons land actief in Charleroi en Zaventem.