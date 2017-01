Postbodes kreunen onder tijdsdruk

Door: redactie

Tot op een duizendste seconde ligt vast hoe snel de postbodes elke handeling moeten uitvoeren. Die tijdsdruk kunnen ze niet meer aan, zo zeggen de vakbonden vandaag in de Mediahuis-kranten. Donderdag staat een evaluatie van het systeem op het programma. "We willen die normen menselijker maken", zo klinkt het.

Bijna anderhalf jaar geleden hebben de vakbonden bij bpost beloofd de nieuwste uitrol van de normencatalogus - een opsomming van elke handeling en hoeveel seconden die mag duren - van het georoutesysteem een kans te geven. Ze zouden zich 24 maanden gedeisd houden om alles in een plooi te laten vallen. "Maar het systeem heeft die plooi niet gevonden", zegt Marc De Mulder van de liberale vakbond VSOA.



Evaluatie

Donderdag staat een evaluatie van de jongste versie van de georoute op de agenda van het paritair comité van bpost. "We hopen dat het de aanzet kan zijn om het wat minder scherp te maken", zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische ACOD. Bij bpost zelf is te horen dat het georoutesysteem is vastgelegd na intens sociaal overleg. "We evalueren ook voortdurend de richttijden. Het is een theoretisch model dat aan de praktijk wordt aangepast. Het zijn gemiddelden die geen wet zijn, maar een richting aangeven", zegt woordvoerster Barbara Van Speybrouck.