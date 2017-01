Dit doet president Trump met je geld

Door: redactie

Sinds gisteren is Donald Trump officieel de 45ste president van de Verenigde Staten. Maar al sinds zijn verkiezing, nu twee en een halve maand geleden, beroert hij de financiële markten. Vooralsnog was de verkiezing van Trump een feest voor beleggers, maar wat betekent de machtigste man op aarde de komende maanden en jaren voor je geld?

Hoe controversieel de nieuwe Amerikaanse president ook is en hoe hard de tegenstand ook moge zijn, de financiële wereld trok zich de voorbije maanden op aan zijn economische beloftes. Een combinatie van meer investeringen (vooral in de Amerikaanse infrastructuur) en verlaging van de belastingen (waardoor het beschikbaar inkomen zou stijgen en er meer kan worden uitgegeven) heeft de beurzen een stevige Trump-rally bezorgd. Maar in de aanloop naar zijn eedaflegging dook de voorbije weken ook steeds meer onzekerheid op. Zo wil Trump maatregelen nemen om de Amerikaanse bedrijven beter te beschermen tegen buitenlandse concurrentie. Hoe zwaar zal dat protectionisme doorwegen voor bedrijven die invoeren naar de Verenigde Staten? Met enkele welgemikte tweets slaagde Trump er bovendien in de koers van onder meer vliegtuigbouwers, biotechbedrijven en autobouwers naar beneden te duwen.



De komende weken komt er hopelijk meer duidelijkheid over wat de plannen van president Trump nu concreet zullen inhouden. In elk geval zal dat beleid een impact hebben op de financiële markten over de hele wereld. Ook wie hier belegt, zal de komende jaren de nieuwe Amerikaanse president dus zien opduiken.