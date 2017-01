Oprichter Free Record Shop overleden

Door: redactie

20/01/17

Hans Breukhoven (1946-2017). © anp.

In zijn woonplaats Londen is de Nederlandse zakenman Hans Breukhoven overleden op zeventigjarige leeftijd. Dat heeft zijn vriend en voormalige zakenpartner Juan da Silva vandaag bevestigd. Breukhoven was oprichter van de Free Record Shop. De muziekketen die ook in ons land vele filialen had, ging in 2014 failliet.