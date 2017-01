"Als er geen oplossing komt, zijn duizenden banen op Brussels Airport bedreigd"

Door: redactie

Niet alleen de 747-cargovliegtuigen, maar ook toestellen als de 787 Dreamliner dreigen getroffen te worden door de strengere geluidsnormen die Brussel wil hanteren. "Als er geen oplossing wordt gevonden, zijn duizenden banen bedreigd", verklaarde Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport Company, vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de luchthavenuitbater. Hij roept de Brusselse regering op de beslissing uit te stellen en tot een stabiel vliegkader te komen.

Het Brussels gewest wilde vanaf 1 januari de geluidsnormen verstrengen. Omdat de Vlaamse regering echter een belangenconflict inriep, is die beslissing voorlopig uitgesteld. Eind februari zouden de strengere normen toch van kracht kunnen worden, tenzij het Overlegcomité van 25 januari een uitweg vindt.



Daar hoopt Feist alvast op. "Het is niet 5 voor, maar 5 na 12", zei hij tijdens de nieuwjaarsreceptie op Brussels Airport. Hij herhaalde dat 25 procent van het cargovervoer bedreigd is omdat de 747-cargovliegtuigen de nieuwe normen overtreden en dus boetes riskeren. Voorlopig is er nog geen cargomaatschappij effectief vertrokken, ze kijken volgens hem nog even de kat uit de boom. Maar zonder oplossing kunnen ze snel weg zijn, waarschuwde Feist.



Ook passagiersvluchten

De Brusselse beslissing bedreigt bovendien ook de passagiersvluchten, voegde Feist toe. "Ook vliegtuigen als de A320 en de Boeing 787 Dreamliner riskeren boetes als ze tussen 6 en 7 uur 's ochtends over Brussel vliegen", stelde de CEO. "Het gaat dan over maatschappijen als Brussels Airlines, Ryanair, TUI fly en Thomas Cook Airlines."



"Er moet dringend een oplossing komen voor de strengere geluidsnormen. Lukt dat niet, dan dreigen duizenden banen verloren te gaan", aldus nog Feist. Hij roept de Brusselse regering op haar beslissing uit te stellen, zodat er werk kan worden gemaakt van een coherente wetgeving en een stabiele vliegwet. "Mét aandacht voor een evenwicht tussen de belangen van de omwonenden en de economische belangen", klonk het nog.