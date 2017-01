Eerste vrachttrein uit China komt aan in Londen

Door: redactie

Vandaag kwam hij binnengerold op het station Barking, in het oosten van Londen: de eerste vrachttrein uit China. Na een reis van ruim 12.000 kilometer die achttien dagen duurde, kwamen de goederen aan in Groot-Brittannië. Per schip had dat bijna twee keer zo lang geduurd.