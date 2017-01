Ondernemer (19) belooft elke voetbalclub gratis shirts

Door: redactie

18/01/17 - 15u01

Elke Belgische lokale voetbalclub die het wil, krijgt gratis truitjes, dat is het plan van Nederlander Jip Maathuis (19). Nog voor zijn bedrijf Brandsfit in ons land gelanceerd is, zijn er al 18 clubs die dit seizoen met z'n gepersonaliseerde tenues spelen.

Het pas- en bestelcircus, dat bij elke Belgische voetbalploeg jaarlijkse kost is, kan sneller, professioneler en vooral: gratis. Daar komt het ambitieuze plan van de piepjonge ondernemer op neer. Hij trok naar grote bedrijven met de vraag of ze teams wilden sponsoren. "Een bedrijf als Matexi (de projectontwikkelaar ging net zee met de Nederlander, red.) kan onmogelijk aanvragen van lokale clubs behandelen. Wij bieden hen een netwerk van ploegen die ze kunnen sponsoren. Daarna regelen wij alles voor de club." Ook de lokale bakker of slager kan op de shirts.