Flink de groentjes opeten, want ze zijn peperduur door de koudegolf

INGRID DE VOS

18/01/17 - 05u00

© Vertommen.

In veel warenhuizen is geen verse spinazie meer te vinden. "Wegens het slechte weer", luidt het. Ook andere vakken zijn minder goed gevuld dan normaal. Zowat alle vollegrondsgroenten die deze tijd van het jaar worden geïmporteerd uit Zuid-Europa zijn schaars. De oogst valt tegen door overvloedige regenval en koude.

De weinige groenten die 's winters in onze veilingen worden aangeboden, halen topprijzen. "Veldsla klokt af op 18 euro per kilo, drie keer meer dan normaal", zegt Rik Decat van de Groentenveiling in Roeselare. Ook courgettes zijn fors duurder dan vorig jaar: je betaalt er 80% meer voor.



