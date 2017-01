Akkoord over sociaal plan bij Janssen Pharmaceutica

Door: redactie

17/01/17 - 22u57 Bron: Belga

© belga.

Vakbonden en directie bij Janssen Pharmaceutica hebben een sociaal akkoord bereikt. Er wordt onder meer voorzien in een vrijwillige vertrekregeling, een intern hertewerkstellingstraject, maar ook in eindeloopbaanregeling voor 55-plussers.

Eind vorig jaar waren er bij het farmaceutisch bedrijf enige sociale spanningen, onder meer nadat in september bleek dat het 28 jobs wou schrappen. Er moest ook een nieuw sociaal plan worden onderhandeld omdat het vorige afliep.



Een eerste voorstel werd door meer dan twee derde van het stemmende personeel verworpen. "Vandaag is een nieuw sociaal plan goedgekeurd met 75 procent van de stemmen", laat Gijs Laureys, afgevaardigde voor LBC-NVK, weten.



Het plan omvat een regeling voor wie vrijwillig wil vertrekken en een intern hertewerkstellingstraject voor aangeduid personeel. Op het moment van ontslag is er een financiële vergoeding.



Er is ook een regeling voor medewerkers vanaf 55 jaar. "Deze medewerkers kunnen nu opteren om hun ontslagvergoeding te spreiden over een periode van deeltijdse tewerkstelling, met vrijstelling van prestatie", klinkt het. "En dat mogelijks tot aan het einde van hun actieve carrière." Het wordt een 'budgetneutrale' oplossing genoemd. Alles zal gebeuren onder toezicht van een paritair hertewerkstellingscomité.



In 2016 verdwenen bij Janssen 73 jobs. Voor 2017 kunnen er mogelijks "al 40 banen verdwijnen", zo meldt de afgevaardigde nog. Begin december werkten er volgens de directie zo'n 5.100 mensen voor de Belgische farmareus.