"Geduld Amerikaanse bedrijven met Belgische regering is niet eindeloos"

Door: redactie

17/01/17 - 20u59 Bron: Belga

© photo news.

Er moet voor de zomer een beslissing vallen over het verlagen van de vennootschapsbelasting. Daar dringt de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België, AmCham, op aan. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) beaamde. "We moeten snel beslissen".

Het is niet voor het eerst dat AmCham aandringt op een verlaging van de vennootschapsbelasting. De Amerikaanse bedrijven dringen aan op een verlaging naar 20 procent, met behoud van de notionele intrestaftrek. "Er is nog geduld, maar het mag niet eindeloos duren", aldus AmCham-topman Marcel Claes op een nieuwjaarsbijeenkomst van de kamer. "Voor de zomer moet er duidelijkheid zijn".



De belofte van de Amerikaanse verkozen president Donald Trump om de vennootschapsbelasting te verlagen van 35 procent naar 15 procent zorgt nu al voor extra druk, klinkt het. Investeringen in België worden uitgesteld in afwachting van duidelijkheid over het Amerikaanse belastingregime.



Minister Van Overtveldt verzekerde de Amerikaanse bedrijven dat een belastinghervorming één van de prioriteiten van de regering is. "We moeten snel beslissen over een hervorming van de vennootschapsbelasting", aldus Van Overtveldt tegenover de AmCham-leden. Tegelijkertijd waarschuwde hij om "erg voorzichtig" te zijn met het invoeren van nieuwe belastingen. Dat geldt onder meer voor een invoering van een mogelijke financiële transactietaks, terwijl sommige buurlanden dat niet doen. "Nieuwe belastingen zijn geen goed idee".



AmCham wees ook op de nood om de arbeidskost in ons land te verlagen. Meer specifiek dringen de Amerikaanse bedrijven aan op plafonnering van de patronale bijdrage, in het bijzonder op hoge lonen. Eveneens hoog op het nieuwjaarslijstje van AmCham is de aanpak van de mobiliteitsproblemen in ons land.