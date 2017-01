Walmart gaat 10.000 personeelsleden aanwerven

Door: redactie

17/01/17 - 13u20

© reuters.

De Amerikaanse winkelketen Walmart is van plan dit jaar voor 6,8 miljard dollar te investeren in scholing voor het personeel en de uitbreiding van zijn winkelnetwerk. Er komen 10.000 personeelsleden bij. Indirect zouden er nog eens 24.000 banen worden gecreëerd, door verbouwingen aan het winkelpark.

Walmart is met ongeveer 1,5 miljoen werknemers naar eigen zeggen de grootste private werkgever in de VS. Door de uitbreiding van winkels en nieuwe e-commercediensten groeit het personeelsbestand verder aan.



Met zijn aankondiging komt de supermarktketen op een goed blaadje bij de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft niet liever dat Amerikaanse bedrijven in eigen land investeren.



Onlangs pronkten ook andere bedrijven al met hun jobcreatie in de VS. Zo meldde Stanley Black & Decker dat het gereedschap in de VS gaat produceren, waarvoor extra personeel nodig is. Ook webwinkel Amazon kondigde aan 100.000 extra banen te scheppen.