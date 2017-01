Belg nog nooit zo actief op vastgoedmarkt als in 2016

Door: redactie

De Belg was nooit eerder zo actief op de vastgoedmarkt als in 2016. Het aantal transacties lag 8,2 procent hoger dan in 2015. Dat blijkt uit de Notarisbarometer, die gebaseerd is op het aantal compromissen dat in ons land werd getekend en dus als eerste een volledig beeld geeft van de markt. Als verklaring voor het recordjaar wordt verwezen naar de lage rente en de vergrijzing. De prijs van een huis bleef vrij stabiel, terwijl appartementen en bouwgronden wel opnieuw duurder werden.

Concrete cijfers over het aantal vastgoedtransacties geeft de Notarisbarometer niet, maar wel dat er een forse toename was het afgelopen jaar (+8,2 pct). In Vlaanderen werd zelfs een toename met 13,6 pct geteld. En ook 2015 was er al een stevige groei van 6,4 pct op jaarbasis.



De notarissen verwijzen onder meer naar de lage rente, waardoor zowel jongeren als investeerders kozen voor vastgoed, "ook in nieuwe vormen zoals garageboxen, hotelkamers of studentenkoten". Daarnaast speelt ook het vergrijzingseffect: oudere mensen ruilen hun woning in voor een appartement of een vorm van begeleid wonen.