Nederlandse schoenketen Van Haren opent winkels in ons land

Annemieke van Dongen

17/01/17 - 05u30 Bron: AD

Van Haren heeft niet zichtbaar geleden onder de crisis in de winkelstraten © anp.

Van Haren gaat tientallen schoenenwinkels openen in België. Terwijl concurrenten als Schoenenreus en Scapino afgelopen jaren omvielen, groeide het Noord-Brabantse bedrijf uit tot de marktleider in Nederland.

Van Haren is van plan om komende jaren vijftig tot zeventig schoenenwinkels te openen in België. Binnenkort openen de eerste vestigingen in Aalst en Tielt-Winge. De Nederlandse marktleider ruikt kansen over de grens. Concurrenten Scapino en Schoenenreus hebben zich afgelopen jaar uit België teruggetrokken. Die bedrijven gingen failliet en maakten onder hun nieuwe eigenaren alleen in Nederland een afgeslankte doorstart.



Middensegment

In het middensegment zijn in ons land vooral kleinere schoenenbedrijven actief, verklaart Bie Buelens, directeur België bij het bedrijf. "Wij kunnen goede schoenen verkopen voor een lagere prijs dan de bestaande spelers, omdat we zoveel schaalvoordelen hebben.''



Trends

De trends zijn in ons land anders dan in Nederland. De collectie in de nieuwe winkels wordt daarom wat aangepast, zegt Buelens. "Dat draait niet alleen om die centimeter die Nederlanders groter zijn. In Wallonië worden bijvoorbeeld hogere hakken gedragen. Nederlanders lopen massaler achter dezelfde trends aan. Belgen zijn individualistischer.''