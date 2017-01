Gezocht: 20.000 bouwvakkers

Door: redactie

Wie wil bouwen, moet geduld hebben. En veel, want wachttijden van een jaar of langer zijn geen uitzondering. Reden: het grote personeelstekort in de bouwsector. De economie leeft op, en dus wordt er meer gebouwd. Maar dan heb je metsers, schrijnwerkers, loodgieters, elektriciens en dakwerkers nodig. En daar zijn er volgens de Confederatie Bouw 20.000 van te kort