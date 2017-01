Luiks kansspelbedrijf Ardent neemt tien speelhallen over in Vlaanderen

Door: redactie

Kansspelbedrijf Ardent Group uit Luik heeft Magic Dice overgenomen, een uitbater van tien speelhallen in Vlaanderen.

Ardent heeft momenteel twintig speelhallen in Wallonië (Circus), met een grote verankering in de regio Luik. De overgenomen speelhallen bevinden zich in Scherpenheuvel, Lier, Beveren, Boortmeerbeek, Grobbendonk, Mol, Boutersem, Holsbeek, Houthalen en Tongeren.



Ardent Group, legt "enkele miljoenen euro's" op de tafel voor de Magic Dice-speelhallen - meer verduidelijking was maandag niet beschikbaar. Het Luikse bedrijf "garandeert dat er geen banen verloren zullen gaan". Het dertigtal werknemers van Magic Dice maakt mee de overstap.



Ardent Group heeft ook gokwebsites en is eveneens de firma achter de casino's van Namen en Spa. In Vlaanderen is het bedrijf reeds bekend via de sponsoring van Waasland-Beveren en veldritploeg Era-Circus. Voorts zijn er activiteiten in Frankrijk, Roemenië en Spanje en is het bedrijf ook in andere domeinen zoals vastgoed aanwezig. Ardent Group telt nu 580 werknemers en wil dat aantal op middellange termijn verdubbelen.