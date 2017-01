Ronnie Leten stopt als ceo Atlas Copco

Door: redactie

Ronnie Leten stapt op bij de Zweedse industriereus Atlas Copco. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. De Belg stond acht jaar lang aan het hoofd van de multinational.

Ronnie Leten heeft zelf gevraagd om het bedrijf te verlaten. Een reden is niet bekendgemaakt. De 60-jarige Leten was al sinds 1985 in dienst van Atlas Copco, waar hij in 2009 CEO werd. In 2013 werd hij Trends Manager van het jaar.



Tegelijkertijd met het aftreden van Leten maakte Atlas Copco, dat ook een grote fabriek in Wilrijk heeft, zijn voornemen bekend om de groep in twee te splitsen: een nieuw bedrijf dat focust op de mijnbouwactiviteiten en het bestaande Atlas Copco dat focust op de industriële activiteiten.