Acht rijkste mensen ter wereld bezitten evenveel als de armste 3,6 miljard

16/01/17 - 02u30 Bron: ANP, AP

Daklozen in de Indiase stad New Dehli. © afp.

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Dat stelt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een rapport dat vandaag verschenen is. De acht rijkste mensen op aarde bezitten evenveel vermogen als de 3,6 miljard armste mensen.

Een meisje sorteert afval in Indonesië. © epa.

Volgens het onderzoek, dat aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos is gepubliceerd, is de kloof tussen arm en rijk veel groter dan al werd gedacht. Nieuwe en betere gegevens over de verdeling van de rijkdom in de wereld wijzen volgens Oxfam Novib uit dat de armste helft van de wereldbevolking minder vermogen heeft dan eerder werd aangenomen. De acht rijkste mensen ter wereld bezitten gezamenlijk 426,2 miljard dollar.



Bill Gates

Het verschil is daarmee groter geworden dan een jaar geleden. Toen zei Oxfam dat de 62 rijkste mensen ter wereld evenveel bezaten als de halve wereldbevolking. Inmiddels is het vermogen van die 3,6 miljard armsten even groot als dat van de acht rijkste mannen, van Bill Gates tot Michael Bloomberg. De allerrijkste is Bill Gates, de Amerikaanse oprichter van Microsoft met een vermogen van 75 miljard dollar.