Vakbond vraagt overheden Belgische bussen te bestellen

Door: redactie

13/01/17 - 21u06 Bron: Belga

© belga.

Metaalvakbond ACV-Metea vraagt de verschillende overheden in ons land om busbestellingen bij de Belgische busbouwers VDL Bus en Van Hool te plaatsen, om zo de tewerkstelling in eigen land te garanderen. De vakbond reageert zo op de bestelling door de Waalse vervoersmaatschappij TEC van Poolse bussen.

De TEC koopt 298 hybride bussen bij Volvo en Solaris. Een bestelling van meer dan honderd miljoen euro. Zowel Volvo als Solaris bouwen hun bussen in Polen. Het order gaat dus niet naar de Belgische busbouwers VDL Bus (Roeselare) en Van Hool (Koningshooikt). VDL Bus had deelgenomen aan het order, Van Hool niet.



Het is "extra pijnlijk" als Belgische busbouwers zelf de bestellingen op hun eigen thuismarkt mislopen, zegt ACV-Metea-secretaris Olaf Minne. VDL Bus zou volgens hem naast de bestelling hebben gegrepen wegens de kostprijs. "De overheid kijkt enkel naar de brutokost en niet naar de terugverdieneffecten", zegt hij.



Ook Van Hool heeft overheidsbestellingen broodnodig om te overleven, aldus ACV-Metea-secretaris Marc De Hert. Van Hool kwam zelfs niet in aanmerking voor het TEC-order. Eén van de voorwaarden was dat in het verleden 40 bussen van het type dienden te worden gebouwd. "Door het nieuwe type van motor en (te) weinig overheidsbestellingen in België kon Van Hool aan die voorwaarde niet voldoen", aldus de vakbond. ACV-Metea ging zelfs aankloppen bij de Waalse regering, maar heeft naar eigen zeggen nooit antwoord gekregen.



De vakbond roept de overheden op voor Belgische productie te kiezen, om zo tewerkstelling en innovatie in eigen land te verankeren. In andere Europese landen kiezen overheden wel voor eigen busbouwers, aldus nog ACV.