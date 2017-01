Eerste komkommers geveild voor 14,48 euro per stuk

Door: redactie

13/01/17 - 16u55 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

De eerste komkommers van het seizoen hebben de REO Veiling in Roeselare verlaten tegen een prijs van 14,48 euro per stuk. Dat is opnieuw een record. Tinos Fruit uit Westkapelle drukte vandaag als eerste op de knop.