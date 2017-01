Arco en Belfius begraven na vijf jaar de strijdbijl

Door: redactie

13/01/17 - 11u27

Er is een akkoord tussen de vereffenaars van Arco en staatsbank Belfius, schrijft De Tijd vandaag. Hiermee komt vijf jaar na de val van Dexia het einde van de vereffening dichterbij, met weliswaar een erg beperkte uitkering voor de 790.000 Arco-coöperanten.

De Tijd verwijst naar het vereffeningsverslag, waarin staat dat Arco en Belfius op 30 december vrede hebben gesloten door hun belangrijkste onderlinge betwistingen in der minne te regelen. Volgens de krant gaan beide partijen nu verder samenwerken bij de afwikkeling van het dossier.



De Arco-vereffenaars eisten miljoenen euro schadevergoeding van Belfius, omdat Arco bij de kapitaalverhoging van Dexia in 2012 de arm zou zijn omgewrongen en financiële schade had geleden. Maar met het akkoord van twee weken geleden zien de vereffenaars van die schadevergoeding af. Ook een ander belangrijk dispuut dat draaide rond obligaties van Belfius-voorganger Artesia, werd geëvacueerd. Daardoor hebben de Arco-vereffenaars nu de handen vrij om die obligaties te gelde te maken. De Auxipar-activa die ook nog in de vereffening zitten, zullen waarschijnlijk door Belfius worden gekocht: hierover is een principeakkoord afgesloten.



Weinig recuperatie

Het einde van de vereffening komt hiermee een stap dichterbij, maar nu al is duidelijk dat de bijna 800.000 coöperanten niet veel van hun inleg (1,5 miljard euro) zullen kunnen recupereren. Volgens De Tijd werd er tussen 2011 en eind 2016 voor 738 miljoen euro aan activa verkocht, maar staan daar 542 miljoen euro uitgaven en schulden tegenover. Er zou dus 196 miljoen euro overblijven, waarvan ook nog eens een boete van mogelijk 146 miljoen euro moet betaald worden aan de Belgische staat, opgelegd door Europa wegens illegale staatssteun.



Eenmaal de vereffening rond is, kan de regering een plan-B op tafel leggen om de Arco-coöperanten deels te vergoeden.