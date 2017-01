Grote baas ING België stapt op in volle herstructurering

Door: redactie

Rik Vandenberghe tijdens de persconferentie waar begin oktober de grote sanering werd aangekondigd. © belga.

Rik Vandenberghe stapt eind februari op als CEO van ING België en wordt de nieuwe topman van bouwbedrijf Besix. "Een persoonlijke keuze", zegt hij zelf. Maar de timing is verrassend. ING gaat momenteel door een zware herstructurering, en net nu verlaat de kapitein het schip.

Een niet te missen opportuniteit. Zo omschrijft Rik Vandenberghe de keuze. "Ik vertrek met een gerust hart, want ik weet dat ik ING in goede handen achterlaat. ING heeft nooit op individuen gesteund, maar op teamwork. En dat team is uitermate geschikt om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden", beweert hij.



Toch heeft Vandenberghe de perceptie tegen. Meer dan dertig jaar lang heeft hij carrière gemaakt bij BBL, en later ING. Een bankier pur sang. De beloning volgt in mei 2013 als hij wordt benoemd tot CEO van ING België. Toch is die beloning eerder en vergiftigd geschenk. Want Vandenberghe belandt aan het hoofd van ING België op het moment dat de winst van de bank zijn hoogtepunt stilaan bereikt heeft. De jaren nadien komt die winst onder druk door de toenemende concurrentie, de lage rente en de forse investeringen in de digitalisering. Dat leidt ertoe dat de Nederlandse directie zijn Belgisch dochterbedrijf tot een drastische herstructurering drijft. Daarbij moet één op de drie banen weg, en het kantorennetwerk wordt met de helft uitgedund. Die ingreep heeft Rik Vandenberghe diep geraakt.



Teneergeslagen staat hij op de dag van de aankondiging de pers te woord. Zijn woorden van medeleven aan de getroffen personeelsleden voelen aan als oprecht.



De afhandeling van die herstructurering sleept intussen al maanden aan. Deze week hebben de bonden de onderhandelingstafel zelfs verlaten en de gesprekken opgeschort, omdat hun tegenvoorstellen grotendeels onder de mat werden geveegd. Hebben die harde onderhandelingen Rik Vandenberghe gekraakt als mens? Was hij niet bestand tegen de druk? "Nee, zijn vertrek is een persoonlijke keuze", klinkt het bij de bank. "En heeft niets te maken met de lopende onderhandelingen." Toch kan men niet de indruk ontdoen dat de overstap naar bouwbedrijf Besix eerder een vlucht is dan een moedige beslissing. Een afscheid in mineur. Want het werk bij ING is niet af, zoals hij zelf beweert. De bankier laat de 8.500 werknemers van ING België en dochter Record Bank in alle onzekerheid achter. Hij zal dan ook de geschiedenis van ING ingaan als een sterke CEO die een drastische, maar noodzakelijke ingreep tot een goed einde heeft gebracht. Maar eerder als een topman die zijn zwalpend schip in woelig vaarwater achterlaat. En intussen moet de bank op zoek naar een nieuwe kapitein.