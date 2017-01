Bel20 daalt onder 3.600 punten

bewerkt door: redactie

12/01/17 - 18u47 Bron: Belga

UCB daalde 2,53 procent tot 64,41 euro. © belga.

euronext De Brusselse beurs is er deze week nog niet in geslaagd het winstspoor terug te vinden. De Bel20-index ging al voor de vierde dag op rij achteruit. De graadmeter sloot 0,85 procent lager af op 3.588,85 punten. Van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening ervan, boekten slechts drie vooruitgang.

Het grootste dagverlies bij de elitewaarden was voor Galapagos, dat 2,79 procent zakte tot 64,01 euro. UCB volgde met een daling van 2,53 procent tot 64,41 euro. Beide farmagebonden aandelen leden onder de uitspraken van de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump, die gisteravond de woekerprijzen voor geneesmiddelen in het vizier had genomen.



Telenet en KBC kenden ook al betere dagen. De telecom- en mediagroep verloor 1,87 procent bij een slotkoers van 50,99 euro, de financiële titel slankte 1,81 procent af tot 58,98 euro.



Op de tweede rij zakte Hamon 6,88 procent tot 3,79 euro. Gisteren was de titel nog 12,71 procent gestegen. Na de jongste kapitaaloperatie is het belang van de familie Lambiliotte in het bedrijf teruggevallen tot 41,12 procent.



Ablynx gaf 1,68 procent prijs tot 12,29 euro. De onderneming heeft een eerste patiënt gedoseerd in een studie naar een nieuw kandidaatgeneesmiddel voor de behandeling van het respiratoir syncytiaal virus, de meest voorkomende oorzaak van infecties van de lagere luchtwegen.



ASIT biotech moest 0,57 procent inbinden bij een slotkoers van 7,14 euro. De onderneming krijgt voor 6 miljoen euro aan leningen van de Waalse overheid voor de financiering van een onderzoek naar nieuwe producten voor een immunotherapie bij de behandeling van voedselallergieën.



Winst was er bij de grote waarden vooral voor Engie, dat 1,43 procent herstelde tot 11,74 euro. Daags voordien was de notering nog 2,98 procent teruggevallen nadat de Franse overheid een deel van haar participatie in het nutsbedrijf had verkocht.



Op de tweede rij werd Viohalco 5,82 procent meer waard. De Griekse titel sloot af op 1,40 euro.



Celyad veerde 1,11 procent op tot 18,60 euro. De onderneming is gestart met de behandeling van de eerste alvleesklierkankerpatiënt met een nieuwe cellentherapie. Die moet een alternatief bieden voor patiënten die ongevoelig zijn voor de meer traditionele behandelingen met chemo- of hormoontherapie.