Brusselse beurs vraagt stabiel fiscaal regime en ziet toename handel na afschaffing speculatietaks

bewerkt door: redactie

12/01/17 - 18u19

Vincent Van Dessel © reuters.

euronext De handel in de aandelen van de kleinere en middelgrote bedrijven op de Brusselse beurs trok vanaf oktober opnieuw aan. Volgens Euronext Brussels is dat een rechtstreeks gevolg van de aankondiging dat de speculatietaks vanaf 2017, een jaar na de invoering, opnieuw verdwijnt. Dat stelt de beursuitbater bij de voorstelling van de jaarcijfers. Verder wordt gewaarschuwd voor de invoering van nieuwe belastingen, zoals de taks op financiële transacties (tobintaks) waarover een tiental Europese landen, inclusief België, onderhandelen.

De inmiddels opnieuw afgevoerde speculatietaks trof over heel 2016 de handel in de kleinere en middelgrote beursbedrijven, aandelen die in trek zijn bij de kleine belegger. Het gemiddelde handelsvolume in het segment van de kleine bedrijven ging 38,3 procent lager en in het mid-segment was dat een daling met 28,7 procent. "Dat is natuurlijk het rechtstreekse effect van de speculatietaks", zegt topman Vincent Van Dessel. De handel in de kleine aandelen stortte ineen, klinkt het, tot de regering in oktober aankondigde dat de heffing op meerwaarden, bij de verkoop van aandelen binnen de zes maanden na aankoop, vanaf 2017 opnieuw verdwijnt. In oktober, november en december lag de gemiddelde handel wel opnieuw hoger in vergelijking met twaalf maanden eerder.

Overgang

Meer algemeen was 2016 voor Euronext Brussels een "transitiejaar", een degelijk jaar net onder de recordvolumes in 2015, en met onverwachte elementen als de Brexit, aldus Van Dessel.



Zo daalde het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van 514 miljoen euro in 2015 tot 471 miljoen euro, wat weliswaar meer is dan in de jaren 2009-2014. De daling is in lijn met de daling van de Bel20-index zelf: voor het eerst sinds 2011 heeft de elitekorf het jaar afgesloten met verlies (-2,54 procent).



Die daling was ook zichtbaar in het gemiddelde aantal transacties per dag: 74.622 tegenover 76.046 in 2015, wat een record was. De marktkapitalisatie van de Brusselse beurs bleef met 359 miljard euro hoog tegenover recordjaar 2015 (379 miljard euro).



Via de Brusselse beurs werd tot slot 3,6 miljard euro opgehaald aan nieuw kapitaal via aandelen (4 miljard euro in 2015) en 3,1 miljard euro via obligaties (2,1 miljard euro in 2015).