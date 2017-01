Bitcoin de dieperik in

Door: redactie

12/01/17 - 17u54 Bron: Belga

© reuters.

De bitcoin zit op een roetsjbaan. Na een aanhoudende wekenlange klim, heeft de digitale munt op een week tijd een derde van haar waarde verloren. De vrees voor een sterkere regulering van de munt in China jaagt volgens handelaars de beleggers weg.

2017 was nochtans goed gestart voor de bitcoin. Begin dit jaar was de digitale munt voor het eerst in drie jaar boven de kaap van 1.000 dollar gestegen. Volgens het financiële nieuwsagentschap Bloomberg was de munt zelfs gestegen tot 1.161 dollar. Maar daar kwam abrupt een einde aan: donderdag is de munt tot het laagste peil sinds begin december gedaald, onder 753 dollar.



Gisteren meldde het Bitcoin-handelsplatform BTCC zelf dat het bezoek gekregen had van mensen van de Chinese centrale bank en andere autoriteiten. BTCC verwacht ook nieuwe ontmoetingen met de regulatoren. In een mededeling poogde de bitcointrader de onrust nog weg te masseren. "We dringen er bij onze klanten op aan om nieuwsberichten over het bezoek en de gesprekken rationeel en voorzichtig te benaderen."