Amazon wil 100.000 jobs creëren in VS

Door: redactie

12/01/17 - 16u07 Bron: Belga

Met de handel op internet groeit ook het aantal jobs bij Amazon. © anp.

Internethandelaar Amazon is van plan om in de komende achttien maanden meer dan 100.000 nieuwe voltijdse jobs te creëren in de Verenigde Staten. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt.