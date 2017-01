Loonakkoord: niet iedereen zal 1,1 procent meer loon krijgen

Door: redactie

video Het loonakkoord dat vakbonden en werkgevers hebben gesloten, zal niet tot gevolg hebben dat elke werknemer 1,1 procent meer loon krijgt. "Het is best mogelijk dat werknemer X 2 procent meer loon krijgt, en werknemer Y 0,5 procent", nuanceert men het loonakkoord bij hr-specialist SD Worx.

De sociale partners kwamen gisteren overeen dat de lonen in 2017 en 2018 1,1 procent mogen stijgen bovenop de index.



"Dat betekent niet dat elke werknemer 1,1 procent meer loon zal krijgen", legt Jan Vanthournout, legal manager van SD Worx uit. "Het betekent enkel dat de gemiddelde loonkost boven de index en baremieke verhogingen 1,1 procent mag stijgen per bedrijf."



De concrete invulling zal afhangen van sector per sector, en van bedrijf tot bedrijf. Er kan gekozen worden voor procentuele verhogingen, forfaits, hogere bijdragen in de groepsverzekering,...enz.