96 extra controleurs tegen zwartwerk

Door: redactie

12/01/17 - 05u00

© thinkstock.

De sociale inspectiediensten krijgen er tegen de zomer 96 inspecteurs bij. Dat kondigt staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) aan, naar aanleiding van het "schrijnende" incident met twee gedumpte zwartwerkers bij een Gentse bakkerij.

"De aanwervingen lopen volop en tegen de zomer moeten alle vacatures opgevuld zijn", aldus De Backer. "De voorbije twee jaar hebben we telkens de pakkans vergroot door meer controles uit te voeren dan vooropgesteld. De resultaten zijn ook duidelijk te zien." Zo berekende De Backer dat in 2016 een recordbedrag van zo'n 200 miljoen euro werd opgehaald door de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping.



Meer middelen

Ondanks die stijging en de nieuwe krachten pleiten experts voor nog meer middelen. "Beleidsmakers zeggen al twintig jaar dat de ondergrondse economie zo'n 4 à 6% van het bruto binnenlandse product omvat, maar dat is een onderschatting, omdat het fenomeen nog altijd niet goed in kaart gebracht wordt", reageert professor Jozef Pacolet van de KU Leuven.



Intussen blijft de eigenaar van de bewuste bakkerij al zeker tot maandag in de cel. De twee werknemers die na hun zware CO-vergiftiging aan hun lot werden overgelaten, zijn niet langer in levensgevaar.