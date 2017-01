Kim Van Esbroeck wordt nieuwe CEO Bancontact

Door: redactie

Kim van Esbroeck wordt de nieuwe CEO van Bancontact. Van Esbroeck was tot nu toe Chief Commercial Officer bij de betaalmaatschappij, ze volgt Kris Van Ryck op. Die gaat zich volledig toeleggen op Belgium Mobile ID, dat een mobiele identiteit wil ontwikkelen die een token of kaartlezer overbodig zou moeten maken.

De Ryck, die Bancontact vijf jaar leidde, was al actief met Belgium Mobile ID en bereidde zijn vertrek bij Bancontact naar eigen zeggen grondig voor. Na een uitgebreide interne en externe selectieprocedure kwam Van Esbroeck als beste uit de bus.



Ambitieuze visie

"Zij overtuigde ons unaniem met haar diepgaande kennis van de sector en met haar ambitieuze visie op de verdere ontwikkeling van het marktleiderschap van Bancontact", aldus Ivo De Meersman, voorzitter van de raad van bestuur. Van Esbroeck ambieert Bancontact in de toekomst "nog meer te laten aansluiten bij de reële behoeftes van handelaren en eindgebruikers".



Openstelling

De nieuwe CEO, geboren in Mechelen en woonachtig in Leuven, heeft meer dan vijftien jaar ervaring in de wereld van kaartbetalingen. Na het behalen van masterdiploma's Fysica en Artificiële Intelligentie (KU Leuven), begon ze haar loopbaan bij betaalspecialisten Integri (kwaliteitscontrole) en Clear2Pay (betaalsoftware). Midden 2011 stond ze samen met De Ryck en technisch directeur Philippe Kempeners aan de wieg van het vernieuwde Bancontact Company, waar ze achtereenvolgens Chief Operations Officer en Chief Commercial Officer was. In die functie werkte ze mee aan de openstelling van het Bancontact-betaalsysteem en aan de lancering van een Bancontact-app.



Het voorbije jaar registreerde Bancontact ongeveer 1,4 miljard betaaltransacties, ruim 6 procent meer dan in 2015. De Bancontact-app was goed voor 3,4 miljoen transacties.