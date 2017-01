Bonden en werkgevers bereiken sociaal akkoord: lonen stijgen met 1,1 procent

Door: redactie

12/01/17 - 05u00

© thinkstock.

De lonen mogen 1,1 procent stijgen bovenop de index de komende twee jaar, de laagste uitkeringen gaan omhoog en er is een akkoord over de brugpensioenregelingen. Dat zijn de belangrijkse punten van het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat bonden en werkgevers gisterenavond laat zijn overeengekomen.

De sociale partners stappen vandaag naar de regering met het ontwerpakkoord. Ze gaan de komende dagen en weken ook hun achterban consulteren.



Thematische verloven

Opvallend is de verhoging van de uitkeringen voor thematische verloven bestemd voor alleenstaande ouders met kinderen ten laste. Die uitkeringen stijgen met meer dan dertig procent. Het gaat om een groep waarvan het armoederisico erg hoog is, verduidelijkt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, de ingreep.



Hoogste loonstijging sinds 2010

Als er een akkoord komt, dan tekent ons land voor de hoogste loonstijging sinds 2010. In tegenstelling tot bij vorige sociale akkoorden wordt er deze keer niet gewerkt met fiscaal voordelige ingrepen zoals maaltijd- en ecocheques en de loonsopslag wordt ook niet deels in de pensioenfondsen gestopt. Werknemers willen extra cash in handen en hun sociale rechten opbouwen. En dat kan nu eenmaal niet met maaltijdcheques.



Brugpensioen

Ook over de uitzonderingsregimes in het brugpensioen is er een akkoord. De leeftijd voor brugpensioen wordt opgetrokken tot 57 jaar bij bedrijven in herstructurering, terwijl dat tot eind vorig jaar nog op 55 lag. Al houden de sociale partners die brugpensioenleeftijd de komende twee jaar wel nog op 56.



Lees alles over het nieuwe loonakkoord in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.