Grote bezorgdheid bij Belgische Blokker-filialen

Door: redactie

11/01/17 - 21u40

110 Belgische filialen van winkelketen Blokker zullen "een herstructurering ondergaan, een reorganisatie van de werking of een nieuwe stijl krijgen". Dat is vandaag bekendgemaakt na een ontmoeting van vakbondslui en de Belgische managementtak van het woonwarenhuis. Over welke winkels het gaat, is niet bekend, evenmin wat er met de 86 andere winkels staat te gebeuren. Het nieuws is door RTBF naar buiten gebracht.

De bezorgdheid bij het personeel is al een tijdje erg groot. Vorig jaar liet Blokker immers weten flink te zullen snijden in het personeelsbestand. De verkoopcijfers gaan al een tijdje in dalende lijn, en dat is vooral een gevolg van de sterke concurrentiestrijd. De vakbonden zijn echter lang blijven geloven in een goede afloop, ze stelden hun hoop op een nieuw masterplan dat in het eerste kwartaal van 2017 gepresenteerd moet worden.



Vandaag zaten de verschillende partijen opnieuw rond de tafel. De directie van de winkelketen kondigde daarbij aan 110 winkels te 'resizen', aan de werking te sleutelen en het interieur om te gooien. "Er werd ons nog niet verteld over welke winkels het precies gaat", zeggen de vakbonden. "De gesprekken met het moederbedrijf Blokker Holding lopen nog. We kregen dus ook geen antwoord op wat de toekomst van de 86 andere filialen is, of op de vraag of er nog verdere sluitingen gepland staan." Onder meer twee Blokker-winkels in Wallonië sluiten binnenkort de deuren.



"Deze bijeenkomst heeft onze zorgen alleszins niet weggenomen", klonk het nog. "Integendeel. Het gebrek aan transparantie stelt ons helemaal niet gerust. We denken dan ook dat de directie, in tegenstelling tot wat ze zeggen, heel goed weet welke weg ze wil opgaan. Ze wacht gewoon nog tot het einde om het ons te melden."