Havenbedrijf Antwerpen legt boringen in Doel stil na protest: "Project bestaat wettelijk niet meer"

Door: redactie

11/01/17 - 21u15 Bron: Belga

© Benoit De Freine.

Het Havenbedrijf Antwerpen legt boringen stil in Doel na een opmerking van Doel 2020. Dat bevestigt een woordvoerder.

Doel 2020 meldde vanavond dat bewoners van de Westlangeweg in Doel eerder op de dag geconfronteerd werden met een afgesloten straat omdat er boorwerken uitgevoerd werden. Uit documenten die ze te zien kregen stond een verwijzing naar het "project Saeftinghedok" dat de Raad van State op 20 december vernietigde. "Blijkbaar voelt het Havenbedrijf zich niet gehinderd om werken uit te voeren in het kader van een project dat wettelijk niet meer bestaat", zegt woordvoerder Jan Creve (Doel 2020). "Het is moeilijk aan te nemen dat het hier om een administratieve fout gaat."



Het Havenbedrijf Antwerpen verklaarde vanavond dat de boringen legaal waren, omdat ze in gebied uitgevoerd werden dat buiten het arrest valt. "Maar om de sereniteit in het traject complexe projecten te bewaren, beslisten we om de boringen stil te leggen", zegt een woordvoerster.



Want niet alleen de uitspraak van de Raad van State, maar ook de opstart van het traject complexe projecten, maakt de boringen gevoelig voor Doel 2020. "Wat onderzoekt de Vlaamse overheid als het Antwerps Havenbedrijf ondertussen al in de fase van de voorbereidende werken zit voor één welbepaald alternatief", aldus nog Creve.