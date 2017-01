Reorganisatie bij meer dan de helft van de Belgische Blokker-winkels

Door: redactie

11/01/17 - 21u13 Bron: Belga

© ANP.

De Belgische directie van de Blokker-winkels plant een reorganisatie in 110 winkels. Dat is duidelijk geworden tijdens een ontmoeting tussen directie en vakbonden. Om welke winkels het gaat en wat er met de 86 andere winkels zal gebeuren, is niet verduidelijkt.

Vakbondsbronnen melden dat deze aankondigingen de ongerustheid bij het personeel vergroten. "Er is ons geen enkele verduidelijking gegeven omdat de gesprekken met het moederbedrijf nog lopen", is vernomen uit vakbondsbron. Eind december sloot de winkel in het Luikse Saint-Georges, nabij Hoei, al de deuren. Ook de winkel in Grivegnée, eveneens in Luik, sluit binnenkort.



"Men heeft ons gezegd te wachten op het masterplan", aldus de vakbondsbron. Eerder was dat plan beloofd voor het eerste trimester van 2017. "Het gebrek aan transparantie heeft niets geruststellend en we vrezen dat de directie, in tegenstelling tot wat ze zegt, heel goed weet waar we heen gaan, maar wacht op het einde van de inventarissen om zijn bedoelingen bekend te maken."