Overname Brussels Airlines door Lufthansa is rond

11/01/17 - 17u56 Bron: Belga

© afp.

De overname van de Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines door Lufthansa is afgerond. Dat werd vandaag vernomen bij de Duitse groep.

"Deutsche Lufthansa AG voerde op maandag 9 januari de aankoop uit van de resterende 55 procent van de aandelen in SN Airholding", klinkt het. Lufthansa is nu de enige aandeelhouder van SN Airholding, de holding boven Brussels Airlines.



De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalde midden 2009 65 miljoen euro voor een aandaal van 45 procent in SN Airholding. Voor de overige aandelen werd 2,6 miljoen euro betaald.



Brussels Airlines zal worden geïntegreerd in Lufthansa-dochter Eurowings. Brussel moet "een nieuwe thuis" worden voor Lufthansa, met een belangrijke rol voor Sub-Sahara-Afrika, klonk het midden december bij de aankondiging van de volledige overname. "We geloven in de Belgische markt en in Brussels Airlines en zijn personeel", stelde Lufthansa-topman Carsten Spohr toen.