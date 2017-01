Concurrent van Panini vangt bot bij Europa

bewerkt door: redactie

11/01/17 - 17u51 Bron: Belga

© belga.

Panini en de voetbalbonden schenden de Europese concurrentieregels niet wanneer ze exclusiviteitscontracten sluiten over de verkoop van stickers en verzamelkaartjes voor grote voetbalkampioenschappen. Dat blijkt uit een oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Topps Europe was in 2011 naar de Europese Commissie gestapt om zich te beklagen over de wijze waarop zijn Italiaanse concurrent het aanbod aan stickers en verzamelplaatjes rondom het WK en het EK voetbal beheerste. Topps Europe wreef Panini misbruik van een dominante marktpositie aan en laakte de exclusieve langetermijnakkoorden tussen het Italiaanse bedrijf en de voetbalbonden.



De Commissie bestempelde de klacht als ongegrond en ook in Luxemburg krijgt Topps nu nul op het rekest. Volgens het Gerecht oordeelde de Commissie terecht dat de markt niet verengd mag worden tot WK's en EK's, maar alle stickers en verzamelobjecten rondom voetbal en andere thema's omvat.



Op die markt is de concurrentie net heel levendig, meent het Gerecht. Zo wordt opgemerkt dat Topps rechten in de wacht sleepte die voordien bij Panini zaten, zoals die voor de Bundesliga en de Champions League. Het Gerecht is het ook eens met de stelling van de Commissie dat de duur van de exclusiviteitscontracten "niet onredelijk lang" is.