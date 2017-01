TEC verkiest Zweedse en Poolse busbouwers boven Belgisch bedrijf voor miljoenenorder

Door: redactie

11/01/17 - 18u00 Bron: Belga

© photo news.

De Waalse openbaarvervoermaatschappij TEC koopt 298 hybride bussen voor meer dan 100 miljoen euro. De bestelling gaat naar het Zweedse Volvo en het Poolse Solaris. Alle bussen zullen in Polen gebouwd worden. Het order gaat dus niet naar de Belgische busbouwers VDL Bus en Van Hool.

De TEC bestelt 90 hybride bussen van het type Volvo 7900 Electric Hybrid, goed voor een bedrag van 31,2 miljoen euro. De bussen zijn bestemd voor de TEC van Charleroi en Namen-Luxemburg. Bij het Poolse Solaris worden 208 bussen besteld van het type Solaris Urbino Hybride, goed voor een bedrag van 72,8 miljoen euro. Die bussen zijn bestemd voor de TEC in Henegouwen en Luik-Verviers.



De raad van bestuur van de Waalse vervoersmaatschappij heeft vandaag het order toegekend. De bussen zullen worden geleverd tussen 2017 en 2019.



De bussen zullen dus niet worden gemaakt in België. VDL Bus uit Roeselare had alvast deelgenemen aan het order voor beide loten, maar grijpt er dus naast, bevestigt het bedrijf. "Toch wel een ontgoocheling", klinkt het in Roeslare. In 2012 leverde de Roeselaarse busbouwer nog ruim 200 diesel-stadsbussen aan de TEC.



Van Hool uit Koningshooikt dong niet mee naar het order.