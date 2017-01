VDAB ontving vorig jaar ruim hoogste aantal vacatures ooit

Door: redactie

De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB heeft in 2016 in totaal 226.671 vacatures ontvangen, een stijging met 26,4 procent ten opzichte van 2015 en het hoogste aantal sinds het begin van de statistieken vijftien jaar geleden. Dat heeft de VDAB vandaag bekendgemaakt.

De stijging was het grootst bij de vacatures voor hooggeschoolden: +38,5 procent tot 85.541 vacatures. De qua vacatures relatief grote sector 'Informatica, media en telecom' heeft een sterke groei gekend in 2016. Ook 'Transport, logistiek en post' steeg sterk. Daarnaast was ook het aantal vacatures vanuit de kleinere sectoren 'Energie, water en afvalverwerking' en 'Ontspanning, cultuur en sport' veel groter dan in 2015.



De handel, horeca en toerisme en de sector 'Dranken, voeding en tabak' kenden relatief weinig groei in het aantal vacatures.



In december 2016 werden 16.968 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is eveneens 26 procent meer dan in december 2015.