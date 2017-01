Airbus leverde recordaantal vliegtuigen in 2016

Door: redactie

11/01/17 - 11u53 Bron: Belga

© ap.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft voor het veertiende opeenvolgende jaar meer toestellen geleverd. De teller stopte vorig jaar op 688 stuks, een nieuw record, zo deelde het bedrijf woensdag mee.

Veruit de meeste vliegtuigen die Airbus afleverde (545 stuks), kwamen uit de A320-reeks, bedoeld voor korte tot middellange afstanden. Daarnaast rolden 66 A330's, 49 A350's en 28 A380's uit de fabriek. Die grotere modellen zijn geschikt voor intercontinentale vluchten. In 2015 rolden bij Airbus 635 vliegtuigen van de band.



Inzake leveringen bleef Airbus achter op zijn grote concurrent Boeing. De Amerikaanse vliegtuigbouwer meldde vorige week dat hij vorig jaar 748 toestellen afleverde.



Airbus doet het daarentegen wel beter dan Boeing wat betreft de nieuwe bestellingen. Netto kwamen er vorig jaar 731 binnen bij het Europese bedrijf, 63 meer dan Boeing. In 2015 haalde Airbus nog meer dan 1.000 orders binnen. De totale orderportefeuille van Airbus stond eind december op 6.874 toestellen, goed voor een totale cataloguswaarde van 1.018 miljard dollar.



"We hebben in uitdagende omstandigheden onze doelstellingen bereikt. Daarmee hebben we bewezen dat we klaar zijn voor de toekomstige hoogconjunctuur", stelde Fabrice Brégier, de topman van de afdeling commerciële vliegtuigen van Airbus.