10 solide aandelen voor de beginnende belegger

Door: Frank Dereymaeker

11/01/17 - 10u25 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

Belgen beginnen aarzelend te beleggen. Vaak via beleggingsplannen, maar ook rechtstreeks via de aankoop van fondsen en de echte durvers kiezen voor individuele aandelen. Hamvraag is steeds: in welke aandelen of fondsen moet je investeren? Om je op weg te helpen, selecteerden wij alvast tien aandelen en fondsen die rendement en enige gemoedsrust aan elkaar zouden moeten koppelen:

1. AB InBev: na een moeilijk jaar 2016 staat de bierreus in de startblokken om de volgende jaren betere prestaties neer te zetten. De overname van SAB Miller is rond, zodat topman Carlos Brito zijn grootste talent (bedrijven integreren en synergie-effecten creëren) kan tonen. Dankzij de overname krijgt AB InBev vaste voet aan de grond in Afrika, waar het bierverbruik in de lift zit. De recente koersdip is dan ook een goed instapmoment. En dat hebben ook de steenrijke familiale aandeelhouders van SAB Miller begrepen. Zij hebben de voorbije weken al voor tientallen miljoenen AB InBev-aandelen gekocht.



2. Immobel: de Belgische vastgoedontwikkelaar is na de fusie met Allfin uitgegroeid tot een grote speler in zijn sector. Ondanks alarmberichten over tegenvallende resultaten zal Immobel over het voorbije jaar kunnen uitpakken met sterke cijfers door de verkoop van verschillende projecten. Recent heeft het bedrijf nog gronden kunnen overnemen van bouwgroep Bostoen, waardoor de grondreserve fors is aangedikt en Immobel de kans heeft om nieuwe vastgoedprojecten te ontwikkelen. Dat Sioen-topvrouw Michèle Sioen enkele weken geleden nog aandelen kocht van het bedrijf van haar echtgenoot (Marnix Galle) is een signaal dat Immobel nog een mooie toekomst wacht. KBC Securities verwacht dat het aandeel de komende twaalf maanden kan stijgen van 55 naar 61 euro.



3. Ageas: de gewezen Fortis Holding is de laatste jaren uitgegroeid tot een gerespecteerd verzekeraar met uitstekende marktposities in Europa en Azië. Vorig jaar heeft Ageas een voorstel gedaan aan de gedupeerde Fortis-aandeelhouders om een streep onder het verleden te trekken met een schikking van 1,2 miljard euro. Als die schikking wordt goedgekeurd, staat Ageas nog mooie jaren te wachten. Azië biedt nog veel groeipotentieel, de balans is zelfs na de schikking nog stevig genoeg voor overnames en Ageas kan ook profiteren van de stijgende rente.



