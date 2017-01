Meer dan 426 miljoen euro op 'slapende rekeningen'

Door: redactie

11/01/17 - 08u12 Bron: Mediahuis

© slapendetegoeden.be.

De Belgen hebben in totaal 426,7 miljoen euro staan op 'slapende rekeningen'. Dat is 57,7 miljoen euro méér dan een jaar geleden, zo schrijven de Mediahuis-kranten.

Slapende rekeningen zijn accounts waarmee al jaren niets meer is gebeurd, met daarop geld waarvan niemand de eigenaar nog kan contacteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om rekeningen die grootouders voor hun kleinkinderen hadden geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht.



3.700 euro

Gemiddeld staat er ongeveer 3.700 euro op zo'n rekening. De fiscus beheert de rekeningen in zijn zogenaamde deposito- en consignatiekas. Wie dertig jaar lang niet reageert, is zijn geld definitief kwijt. "Vorig jaar hebben we 2.907 slapende dossiers terugbetaald", zegt Francis Adyns van de federale overheidsdienst Financiën. "Alles samen was dat goed voor 10,8 miljoen euro."



Op de website www.slapenderekeningen.be kan je controleren of je over vergeten geld beschikt.