"Voedselporties voor singles te duur"

Door: redactie

11/01/17 - 05u45 Bron: Belga

© thinkstock.

De porties voedingsmiddelen voor alleenstaanden die supermarkten steeds meer aanbieden zijn in verhouding te duur. Dat zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a). Hij vraagt hierover een gesprek met handelsfederatie Comeos. "Het is belangrijk dat het aanbod in de markt voor singles toeneemt, maar het mag niet zijn dat je als single financieel gestraft wordt", zegt hij.

Het aantal alleenstaanden in België blijft stijgen. Vandaag telt ons land reeds 2.1 miljoen singles en dit aantal zal enkel toenemen. In de supermarkten vind je steeds meer en meer aanbod voor alleenstaanden. Dat is positief omdat op deze manier singles geen grote blikken voeding of flessen melk moeten kopen die eigenlijk alleen bestemd zijn voor grotere gezinnen. "Het zou jammer zijn dat er voedsel wordt verspild als een alleenstaande omwille van het prijsverschil toch kiest om grotere porties te kopen", zegt Beenders.



Steekproef

Beenders hield een steekproef en stelde vast dat alleenstaanden voor een aantal basisproducten in verhouding veel meer betalen voor een kleine portie dan wanneer ze een standaardproduct kopen dat dient voor grotere gezinnen. "Voor amper 1 eurocent meer kan je bijvoorbeeld 300 gram erwten en wortelen meer kopen, dat is toch niet meer serieus?"



"Het is begrijpelijk dat de verpakkingskosten voor kleinere hoeveelheden groter zijn dan voor grotere porties maar de huidige prijsverschillen tonen eerder dat de producent teert op meer winst dan dat de effectieve kost moet worden gedekt", zegt Beenders.



Prijsverschillen

De sp.a'er nodigt sectorfederatie Comeos uit tot een gesprek over deze prijsverschillen. Hij roept op om de groep alleenstaanden niet te zien als een nieuwe doelgroep waar extra winst op moet worden gemaakt. "Het is belangrijk dat het aanbod in de markt voor singles toeneemt, maar het mag niet zijn dat je als single financieel gestraft wordt".