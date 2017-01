Bourgeois: "Saksen en Vlaanderen zullen nauw gaan samenwerken rond industrie 4.0"

Door: redactie

Geert Bourgeois (N-VA) gelooft dat Vlaanderen en de Duitse deelstaat Saksen in de toekomst nauw zullen samenwerken, zeker rond de "industrie 4.0". Dat zei de Vlaamse minister-president maandag tijdens zijn zending naar de Saksische hoofdstad Dresden.

Bedoeling van de zending is om beide regio's met elkaar in contact te brengen en elkaar af te snuffelen naar toekomstige samenwerkingsmogelijkheden.



Geert Bourgeois sloot de eerste, ingekorte, dag van de zending in het koude Dresden af met een diner in het gezelschap van Fritz Jaeckel, de staatsminister voor Bondsaangelegenheden en Europa. Eerder op de avond was de minister-president al ontvangen door Stanislaw Tillich, minister-president van Saksen, op de kanselarij.



Gelijkenissen

Na die ontmoeting toonde Bourgeois zich hoopvol voor een nauwere samenwerking. "Er zijn eigenlijk veel gelijkenissen tussen Saksen en Vlaanderen", zei de Vlaamse minister-president. "Saksen heeft net zoals Vlaanderen een reconversie gekend na de neergang van de oude economie. Beide regio's hebben daarna volop ingezet op de industrie 4.0. Vlaanderen heeft daar met Imec in Leuven een van de leidinggevende centra voor. Maar ook Saksen is daar met Silicon Saxony een vooruitstrevende speler in, en daar zie ik toch een aantal interessante mogelijkheden."



De kenniseconomie is voor de Tillich dan ook een van zijn paradepaardjes. "Met geld kan je ideeën ontwikkelen. Maar met ideeën kan je ook geld ontwikkelen", liet de Saksische collega van Bourgeois zich ontvallen tijdens een nieuwjaarsreceptie voor de lokale werkgeversorganisatie.



Kenniseconomie

Die kenniseconomie en industrie 4.0 - digitale en nanotechnologie - moeten vervolgens, net zoals in Vlaanderen, geëxporteerd worden. In het kader van de brexit en de vrijhandelsakkoorden is het volgens Bourgeois dan ook belangrijk dat Vlaanderen op zoek gaat naar "gelijkgezinden" binnen Europa omdat de discussies rond vrijhandelsakkoorden in de toekomst opnieuw op tafel zullen komen.



Saksisch perspectief

Tot slot is ook het Saksische perspectief interessant voor de verdere ontwikkeling van Europa. Gelegen aan de grens met Polen en Tsjechië is de blik in en rond Dresden meer op Oost-Europa gericht. Zo pleit Tillich voor een betere verbinding met de oostelijke Europese lidstaten. "Het is moeilijk te verklaren dat je met een trein vanuit Parijs via Brussel naar Keulen kan reizen. Maar als je meer naar het oosten van Duitsland wil, moet je gebruik maken van het regionale net", zegt Tillich. Bourgeois vindt dat Europa in dat opzicht werk moet maken van veel grotere netwerken, zoals een transportunie en een energieunie. Maar die beslissingen mogen niet topdown genomen worden, aldus nog de minister-president.