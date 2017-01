Wereldbank ziet groei langzaam aantrekken

Door: redactie

Het gebouw van de Wereldbank in Washington. © rv.

De wereldeconomie groeit in 2017 waarschijnlijk iets sterker dan vorig jaar. Dat stelt de Wereldbank in dinsdag gepresenteerde nieuwe voorspellingen. De ontwikkelingsbank rekent op een plus van 2,7 procent voor de internationale economie in 2017. Dat zou een lichte verbetering zijn nadat in 2016 het laagste peil van de afgelopen jaren werd bereikt.