Nieuwe havenbaas neemt geen blad voor de mond: "Veel clans en wat conservatisme"

10/01/17 - 21u49 Bron: Belga

Jacques Vandermeiren. © belga.

Jacques Vandermeiren, sinds een week de nieuwe baas van de Antwerpse haven, heeft op de nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse havengemeenschap geen blad voor de mond genomen. Hij had het onder meer over de fragmentering in de havenwereld en de noodzaak om meer samen te werken.

Hij zei tijdens zijn eerste grote optreden voor de gemeenschap dat hij erg verrast was door de "verscheidenheid en complexiteit van de hele havensector", maar dat hij ook vele mooie opportuniteiten ziet voor de "vele slimme mensen die er hier veel zijn."



Minder kantje

Die diversiteit heeft volgens hem ook een minder kantje. "De sector is gefragmenteerd en functioneert met veel disciplines, ik zou zelfs durven zeggen: verschillende clans, families, die niet altijd even efficiënt met elkaar omgaan", aldus de CEO. "Er is ook een beetje conservatisme, men omarmt nieuwe technologie niet vanzelfsprekend. Met elkaar samenwerken is eerder posities innemen, dan gaan voor een samenwerking."



Data delen

Dat laatste wil Vandermeiren alvast tegengaan door met technologie een nieuwe wind te laten blazen in de haven. Zo wil hij bedrijven data zo veel mogelijk laten delen, zodat de hele keten efficiënter kan worden. "Er staat veel jong talent aan de deur, dat nog niet welkom is, maar ik hoop de havengemeenschap heel aantrekkelijk te maken voor start-ups en nieuwe metiers", klonk het.



Een van de nieuwe ontwikkelingen is momenteel een realtime kaart en een app voor truckers en planners. Daarmee kunnen onder meer reis- en wachttijden naar en aan terminals worden gevisualiseerd.