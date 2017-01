Frans-Belgische krant zet 178 banen op de tocht ondanks winst

Door: redactie

Tijdens een bijzondere ondernemingsraad bij de regionale Franse krant La Voix du Nord is dinsdag een sociaal plan goedgekeurd voor het schrappen van "maximum" 178 van de 710 banen. De krant, die nieuws brengt over Noord-Frankrijk en Pas-de-Calais, maakt deel uit van de Belgische groep Rossel.

De journalistenvakbond SNJ reageerde op een persconferentie na afloop van de ondernemingsraad verbolgen. "178 bedreigde banen in een bedrijf dat winst maakt. Dat is absoluut enorm", aldus afgevaardigde Bertrand Bussière. De vakbond verzet zich naar eigen zeggen "radicaal" tegen het plan en roept de personeelsleden op om zaterdagochtend samen te komen in Marcq-en-Baroeul, bij Rijsel, waar de hoofdzetel van het bedrijf gevestigd is.



De groep Rossel La Voix realiseerde in 2015 een omzet van 253,9 miljoen euro. De prognoses voor 2016 voorspelden een stijging naar 256 miljoen euro. Rossel zou azen op een overname van de krant Paris-Normandie, die volgens de vakbonden gefinancierd zal worden dankzij de herstructureringen bij La Voix du Nord.



De vakbonden en de directie van het bedrijf kunnen de komende drie maanden nog onderhandelen over de modaliteiten van het plan. Volgens de directie zijn er "enkele aanpassingen" mogelijk, al mogen die "het economisch evenwicht" van het plan niet verstoren.



Van de 343 journalisten van de krant moeten er volgens de directie 55 vertrekken. De overige ontslagen vallen in andere diensten binnen het bedrijf, alleen de ICT-afdeling zou worden gespaard.



La Voix du Nord is de op twee na grootste regionale krant in Frankrijk.