Bart De Smet, baas van Ageas, is Manager van het Jaar

Door: redactie

10/01/17 - 19u28 Bron: Belga

Bart De Smet met zijn trofee van 'Manager van het Jaar'. © belga.

Bart De Smet, de CEO van verzekeraar Ageas, is door de lezers en een jury van het economische weekblad Trends verkozen tot Manager van het Jaar 2016. De 59-jarige Leuvenaar verzilvert zo zijn derde nominatie en volgt op de erelijst Chris Van Doorslaer van speelkaartenbedrijf Cartamundi op, zo heeft initiatiefnemer Trends dinsdagavond bekendgemaakt in Brussel in aanwezigheid van premier Charles Michel.

De 32ste Trends Manager van het Jaar wordt door de jury geprezen voor "de manier waarop hij uit de as van Fortis een verzekeringsbedrijf met een sterke eigen identiteit en een stevige balans deed groeien". "Onder zijn leiding is Ageas uitgegroeid tot een gerespecteerde verzekeraar die niet enkel in Europa, maar ook in Azië sterk vertegenwoordigd is", aldus juryvoorzitter Luc Vandewalle.



"De Smet realiseerde dat allemaal op een slimme manier, zonder grote operationele revoluties door te voeren of zwaar wegende overnamebedragen uit te geven. Bovendien staat hij bekend als een CEO die tussen zijn mensen staat en een grote bereidheid etaleert om naar alle stakeholders te luisteren", aldus Vandewalle.



1,2 miljard euro

De schikking van 1,2 miljard euro voor alle burgerlijke claims door oud-Fortis-aandeelhouders, op een moment dat de groep ongeveer het dubbele in kas heeft, was voor de jury ook een doorslaggevend argument.



De Smet draagt zijn bekroning op "aan het hele team". "Een CEO is een team. Als het goed gaat, geef je de credits aan je team. Als het slecht gaat moet je dat op je nemen", aldus de topman. "Ik kan mij ook vinden in de uitspraak van Albert Einstein, die zei dat je niet moet trachten een man van succes te zijn, maar een man van waarden. Het eerste volgt wel uit het laatste."



Ageas is ontstaan na het ineenstorten van de financiële groep Fortis. Het bedrijf werd opgesplitst, waarbij Nederland de Nederlandse activiteiten inpalmde en de Belgische bank naar het Franse BNP Paribas ging. Wat restte waren de verzekeringsactiviteiten met als kern het Belgische AG Insurance. De Smet, die zich als verzekeraar afzijdig had gehouden van de strategie van het toenmalige Fortis-management, nam in juni 2009 de leiding van die activiteiten, die een jaar later omgedoopt werden tot Ageas.





Ageas groeide dankzij interne groei en selectieve overnames uit tot een verzekeringsgroep die in 2015 een premie-inkomen (omzet) van bijna 30 miljard euro realiseerde.



Belfius

Aan Franstalige zijde haalde Marc Raisière, CEO van Belfius, de prijs van Manager van het Jaar binnen. Raisière neemt daarmee de fakkel over van Proximus-CEO Dominique Leroy.



Voorafgaand aan de prijsuitreiking richtte premier Michel zich dinsdagavond tot de aanwezige bedrijfsleiders en benadrukte hij dat zijn regering de voorbije tijd op economisch vlak "moedige beslissingen genomen heeft, en dan niet in het minst inzake de loonhandicap, al zijn nog bijkomende inspanningen nodig".



"In 2 jaar tijd zijn in de privésector 100.000 banen gecreëerd, is de handelsbalans positief geworden en waren er nog nooit zo weinig faillissementen", aldus Michel, wiens "persoonlijke overtuiging na die twee jaar nog intact is". Cruciaal voor de komende jaren zijn volgens de premier de digitalisering, het energiebeleid en de mobiliteitskwesties.