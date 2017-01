Ryanair vliegt Lufthansa voorbij inzake passagiers

Door: redactie

Ryanair is vorig jaar de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa geworden op basis van de passagiersaantallen. De Ierse budgetvlieger ging Lufthansa voorbij, zo werd vandaag bevestigd na de publicatie van de passagierscijfers van de Duitse groep. Met Brussels Airlines meegeteld, blijft Lufthansa wel nog net groter.

Ryanair maakte vorige week al bekend dat het in 2016 aan 117 miljoen passagiers kwam (116,78 miljoen als je alle maandcijfers optelt), 15 procent meer dan in 2015. Dat is vooral te danken aan een forse uitbreiding van het aanbod.



Lufthansa kon dat groeiritme niet volgen. De groep met ook de merken Swiss, Austrian Airlines en Eurowings zag het aantal passagiers vorig jaar toenemen met 1,8 procent tot 109,67 miljoen. De grootste groei was er bij Eurowings (+8,8 procent tot ruim 18,4 miljoen reizigers).



Lufthansa houdt tot nu toe geen rekening met de cijfers van zijn dochter Brussels Airlines. Dat zal binnenkort wel gaan gebeuren, eens de maatschappij volledig is ingelijfd. Mét Brussels Airlines zou Lufthansa wel nog net voor Ryanair zijn gebleven: als je het aantal passagiers dat Brussels Airlines in 2015 vervoerde - 7,5 miljoen - bijrekent bij die van de Duitse groep vorig jaar, kom je aan een totaal van 117,17 miljoen passagiers.



Brussels Airlines heeft nog geen exacte passagiersaantallen bekendgemaakt voor 2016, maar het is al langer duidelijk dat de maatschappij met groeicijfers zal komen, ondanks de aanslagen.



De vergelijking tussen Lufthansa en Ryanair louter op basis van het totale aantal passagiers loopt een beetje mank, want de eerste heeft een wereldwijd netwerk, terwijl Ryanair vooral directe verbindingen uitvoert binnen Europa en naar het Middellandse Zeegebied.