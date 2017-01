"Vennootschapsbelasting koppelen aan mogelijke meerwaardebelasting is no pasaran"

Door: redactie

Een koppeling van de vennootschapsbelasting met de invoering van een meerwaardebelasting is onbespreekbaar voor Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen. Dat heeft voorzitter Paul Kumpen maandagavond gezegd tijdens de Voka-nieuwjaarsreceptie in Bozar in Brussel. "Laat mij kort en duidelijk zijn, dit is voor ons 'no pasaran'. Het is onlogisch om enerzijds de ondernemingen meer zuurstof te willen geven en anderzijds de ambitie van onze ondernemers te bestraffen door extra belastingen", aldus Kumpen.

De nieuwjaarsreceptie stond in het teken van digitalisering.

In haar vooruitblik op het volgende politieke en economische jaar gaf de werkgeversorganisatie aan dat de federale regering enkele belangrijke beslissingen moet nemen. "Van de overheid verwachten we een concurrentieel kader waarin we jobs kunnen creëren: dit zal bijkomende hervormingen vergen. (...) Enkel door een substantiële verlaging van de vennootschapsbelasting kan België opnieuw een aantrekkelijk investeringsland worden", aldus Kumpen.



De Vlaamse regering moet volgens Voka werk maken van extra investeringen in innovatie en infrastructuur. Daarnaast moet in 2018 de hervorming van het secundair onderwijs effectief gerealiseerd worden.



Kumpen zei voorts te hopen dat de Groep van 10 nog deze maand een loonakkoord kan sluiten, maar zei er meteen bij dat er nauwelijks ruimte is voor een bijkomende loonmarge. "Dit loonakkoord zal zeer gematigd moeten zijn: de inflatievooruitzichten stijgen immers, waardoor we riskeren opnieuw veel loonindexering te moeten betalen. Er zal dus nauwelijks ruimte zijn om daarbovenop nog bijkomende loonopslag te garanderen."



De nieuwjaarsreceptie stond in het teken van digitalisering. Uit een bevraging van Voka bij 500 ondernemers blijkt dat die laatsten hoopvol zijn over de kansen van digitalisering. De helft van de ondervraagden denkt dat er door digitalisering en robotisering binnen tien jaar niet minder of meer jobs zullen zijn, maar wel jobs met een heel andere inhoud. Het profiel en de competenties van de medewerkers zullen in de komende decennia sterk veranderen, klinkt het.



Tot slot kondigde Voka aan dat het werk gaat maken van een "transformatienorm". "Naast een loonnorm en energienorm willen we ook een transformatienorm ontwikkelen", zegt Kumpen. "We willen meten in welke mate onze bedrijven én ons beleid mee zijn in de transformatie van ons economisch weefsel en van onze maatschappij. We zullen hierbij ons land vergelijken met onze belangrijkste handelspartners."